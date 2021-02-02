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رياضة

رئيس المقاولون يكشف سر انضمام الجزيري لـ الزمالك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عن تفاصيل انضمام سيف الدين الجزيري لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد محسن صلاح في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون تايم سبورت " أن الجزيري تلقي عرض من الزمالك وآخر من نادي كويتي بنفس المقابل المادي .

وأضاف أنه غير صحيح أن عرض الزمالك كان اقل مشددا أن اللاعب رحل مقابل 20 مليون جنيه و رغبه اللاعب كانت بالانضمام لفريق الزمالك لذلك تم حسم الصفقة لصالح الفريق الأبيض

وأكمل أن الجزيري لاعب جيد مشددا أنه تم التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم الفريق وتعويض غياب اللاعب 

وتابع أن المقاولون قدم أداء سيىء في بدايه الموسم ولكن هناك اصرار لتحسين النتائج والأداء .

أما عن يوسف حسن فأكد أنه تم تأجيل قرار احترافه حتي يكون في أفضل مستوي بالاضافه لتلقيه دورات تدريبيه في اللغه الانجليزيه 
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