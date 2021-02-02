بعد مداهمة التعليم العالي كيانات وهمية بالجيزة.. تفاصيل تطبيق الضبطية القضائية.. ومصير الطلاب بهذه المعاهد وتحذيرات من مكتب التنسيق

التعليم العالي:

نحذر الطلاب من الكيانات الوهمية .. ولابد من الرجوع لمكتب التنسيق

التعليم العالي يداهم كيانات وهمية بالجيزة

الضبطية القضائية تحتم غلق الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

أشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

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ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص ، وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.

وأشار "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أنه بمجرد علم الوزارة بوجود هذه الكيانات يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، حيث يكون مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قيل مكتب التنسيق.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.

‎وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إن الوزارة ليست جهة أمنية، ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، وأضاف: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية".

كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.

كما وجه الدكتور عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.

‎وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.