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برلمان

برلماني لوزير الأوقاف : مواطن استأجر منكم أرضا نصفها في الشرقية بـ 12 ألف جنيه والآخر في الإسماعيلية بـ 8 آلاف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:31 م
وزير الأوقاف محمد
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
قال النائب أحمد فؤاد اباظة ، إن وزير الاوقاف يعمل فى واد وهيئة الوقف تعمل فى واد آخر ، مطالبا بضروة العمل على تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى بتخصيص الاراضي للمنفعة العامة.


وأكد أباظة ، خلال تعقيبه على بيان وزير الاوقاف بالجلسة العامة ، أن هناك مشكلات كبيرة في هيئة الأوقاف. لافتا إلى ان هناك احد المواطنين الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع فى نطاق محافظة الشرقية ويدفع ايجارا للفدان 12 ألف جنيه ، والنصف الآخر في محافظة  الإسماعيلية ويدفع ايجارا 8 آلاف جنيه .


ووجه النائب حديثه  لوزير الأوقاف: نقدر جهودك وحرصك علي مصلحة المواطن ولكن يجب مراجعة هيئة الاوقاف في تخصيص الاراضى للمنفعة العامة رحمة بالمواطنين.


وتابع: نسعى لتخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب قرية الخيث بدائرتى ابو حماد منذ ثلاث سنوات ولم نحصل عليها. مطالبا بضرورة تخصيصها.
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