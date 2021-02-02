برلماني لوزير الأوقاف : مواطن استأجر منكم أرضا نصفها في الشرقية بـ 12 ألف جنيه والآخر في الإسماعيلية بـ 8 آلاف

قال النائب أحمد فؤاد اباظة ، إن وزير الاوقاف يعمل فى واد وهيئة الوقف تعمل فى واد آخر ، مطالبا بضروة العمل على تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى بتخصيص الاراضي للمنفعة العامة.









وأكد أباظة ، خلال تعقيبه على بيان وزير الاوقاف بالجلسة العامة ، أن هناك مشكلات كبيرة في هيئة الأوقاف. لافتا إلى ان هناك احد المواطنين الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع فى نطاق محافظة الشرقية ويدفع ايجارا للفدان 12 ألف جنيه ، والنصف الآخر في محافظة الإسماعيلية ويدفع ايجارا 8 آلاف جنيه .









ووجه النائب حديثه لوزير الأوقاف: نقدر جهودك وحرصك علي مصلحة المواطن ولكن يجب مراجعة هيئة الاوقاف في تخصيص الاراضى للمنفعة العامة رحمة بالمواطنين.









وتابع: نسعى لتخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب قرية الخيث بدائرتى ابو حماد منذ ثلاث سنوات ولم نحصل عليها. مطالبا بضرورة تخصيصها.