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فن

هدى المفتي تتألق بإطلالة جذابة عبر إنستجرام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة هدي المفتي ، فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت هدي المفتي ، مرتدية  جاكت جلد أسود ، كما تركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها واعتمدت مكياج لامع كثيف حدد ملامحها.

وشاركت هدى المفتى ، فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام. 

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
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