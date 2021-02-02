قصف تركي يستهدف كردستان العراق

شنت المقاتلات الحربية التركية، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية "عنيفة" استهدفت بها قرى في محافظة السليمانية العراقية قرب الحدود مع إيران.





واعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" التابعة لإقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن اصابة امرأة بجروح بالقصف التركي الذي استهدف مناطق في قضاء "بشدر".





وتقصف تركيا باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة.





كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.





وفي وقت سابق، لوح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.



