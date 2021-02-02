ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. اجتماع وزاري لبحث ترشيد الدعم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:17 م
لبنان
لبنان
Advertisements
أمينة الدسوقي
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اجتماع اللجنة الوزارية، الثلاثاء، لبحث ترشيد الدعم، حيث نوقشت برامج الدعم والسيناريوات المقترحة، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء. 


وكانت كشفت وكالة الأنباء اللبنانية ، عن إصدار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري قرارا بتعيين ناصر عدرا وخالد طه في عضوية المكتب السياسي للتيار، بناءً على المادة 48 من النظام الداخلي.


وفي سياق اخر ، أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس مرتضى، 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.


ونص القرار الأول الذي حمل رقم رقم 8/1 والذي يتعلق بإخضاع تصدير الحمضيات الطازجة إلى إذن مسبق، يصدر عن وزير الزراعة.


وفيما يتعلق بالقرارين الثاني والثالث فقد اختصا باستيراد وإعادة تصدير المواشي الحية، حيث شدد علي منع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرًا، كما يمنع استيراد المواشي الحية من الأغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الثروة الحيوانية: نعمل على توفير سلالات مواشي تنتج الألبان بوفرة.. فيديو

وسط مخاوف من كارثة.. وزيرة الدفاع اللبنانية تتحدث عن ملف الدعم

قرار جديد من الإمارات في استيراد البيض والأبقار والأغنام من مصر

رسميا.. الامارات توافق على استيراد الأغنام والماعز من مصر

الزراعة تزف بشرى بشأن استيراد الإمارات الماشية الحية من مصر

الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستعد لتصدير بيض المائدة والمواشي الحية للإمارات..فيديو

ترشيحاتنا

بي إن سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري عبر قنواتها المفتوحة

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

بدون مسكنات.. احصلي على علاج طبيعي للعظام

أبو العينين وكيل مجلس النواب: أموال الوقف تريليون و37 مليار جنيه وعائدها متواضع ويجب استثمارها في مشروعات تناسب العصر

رجل يتحول جلده للون الأصفر الداكن بسبب هذا المشروب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري