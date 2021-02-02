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طبيب: مناعة المريض عامل أساسي لتجاوزه أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:24 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص

قال الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب ورئيس قسم البحث العلمي بهولندا، إن هناك مخاوف كبيرة من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منوها إلى أن وجد العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بسلالتين من نفس الفيروس، متابعا أن  الأهم من الإصابة بالسلالتين هي خطورة الإصابة على المريض، سواء كان سلالة جديدة أو قديمة.


 وأكد "أستاذ جراحة القلب"، أن السلالة القديمة كانت سريعة الانتشار، كما أنها سهلة الإصابة للصغار، ولكن خطورتها لا تزيد عن الإصابة بالفيروس الأصلي، مضيفا أن الخوف ليس من نوعية وظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لكن الخوف الأكبر من سرعة انتشار الفيروس، متابعا أن شدة الإصابة تختلف من مريض لأخر خلا أي سلالة.


وتابع، أن مقاومة ومناعة المريض هي العامل الأساسي، فيوجد العديد من المرضى استطاعوا تجاوز تلك الأزمة بالعزل المنزلي فقط، إنما وجد آخرون تم وضعهم على أجهزة التنفس، فالأمر يعتمد على حالة المريض ومناعته.


 وأشار إلى أن الوضع الحالي في أوروبا هو البدء في استخدام اللقاح ضد فيروس كرورنا، وأول من تناولوه هم الأطقم الطبية الذين لهم تعامل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، متابعا أن الخطوة التالية سوف تكون التطعيم لجميع العاملين بالقطاع الصحي.


 وأوضح أستاذ جراحة القلب، أن نسبة نجاح اللقاح تصل إلى 95%، منوها بأنه لا يوجد أي مخاوف من تناول لقاح فيروس كورونا، معقبا: "كل الأقاويل التي يتناقلها الأفراد ليس في مصر فقط وإنما في دول العالم عن أن اللقاح يقلل الإخصاب أو عبارة عن شريحة تدخل الجسم تتابع الفرد لا بد أن تنتهي لأنها غير صحيحة".

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