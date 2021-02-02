أبو موسى رئيسا .. نفين جامع تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري السعودي

أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن اعادة تشكيل الجانب المصري من مجلس الاعمال المصري السعودي والذي شمل عددًا من الكفاءات والخبرات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية من رجال الأعمال المصريين؛ وذلك بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميًا ودوليًا.





جاء تشكيل المجلس الجديد برئاسة عبدالحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي، وضم في عضويته هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى والمهندس تامر وجيه سالم رئيس مجموعة برايم مصر والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور شرين حلمي رئيس شركة فاركو للأدوية والمهندس فتح الله فوزي أحد أهم المستثمرين العقاريين وبعض أبرز رجال الأعمال المصريين في المجالات المختلفه طبقا للقرار المنشور في الجريده الرسمية.



