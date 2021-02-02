ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أبو موسى رئيسا .. نفين جامع تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري السعودي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أصدرت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن اعادة تشكيل الجانب المصري من مجلس الاعمال المصري السعودي والذي شمل عددًا من الكفاءات والخبرات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية من رجال الأعمال المصريين؛ وذلك بهدف تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميًا ودوليًا.

جاء تشكيل المجلس الجديد برئاسة  عبدالحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي، وضم في عضويته هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى والمهندس تامر وجيه سالم رئيس مجموعة برايم مصر والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب والدكتور شرين حلمي رئيس شركة فاركو للأدوية والمهندس فتح الله فوزي أحد أهم المستثمرين العقاريين وبعض أبرز رجال الأعمال المصريين في المجالات المختلفه طبقا للقرار المنشور في الجريده الرسمية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة 10 وزراء.. انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى اليوم

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع

تفاصيل التأمين الصحي للمصريين بالخارج .. 50 ألف دولار للعلاج من كورونا.. فيديو

لمدة 3 سنوات.. وزيرة التجارة تعيد تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع السعودية

ترشيحاتنا

للحوامل وصغار الأمهات.. اقبضي وإنتي في البيت لمدة 3 أشهر

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

تطورات جديدة.. عمارة الدائري صادر لها قرار إزالة وطلبات التصالح قوبلت بالرفض

صرف حافز الأداء بأثر رجعي .. 5 زيادات تنتظر المعلمين بالقانون الجديد

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

الدوري الممتاز.. VAR يلغي الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

في حالة سكر.. مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة والشرطة تتدخل

أبرز مواصفات لكزس إل إكس 2021 في السعودية..صور