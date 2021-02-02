فتاوى تشغل الأذهان.. هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه.. ويجب تجديد الوضوء عند كل صلاة .. وعلى المرأة أن تغطي شعرها أثناء تلاوة القرآن في البيت؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز التبرع بالأدوية للمرضى واحتسابها من زكاة المال؟ هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه ؟ هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها أثناء تلاوة القرآن في البيت؟ هل يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة؟ ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء





فى البداية.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، مشيرة إلى أنه يتم دفع زكاة المال للفقراء والمحتاجين من جنسها، أي في صورة أموال.





وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟»، أنه الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات.





وأضافت أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وورد سؤال مضمونة: توفى زوجى وأبكي عليه كثيرًا فهل يحاسبني الله على هذا البكاء ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح قائلًا: " ان الله عز وجل لم يحاسبنا على البكاء، فالبكاء مشروع وهو تنفيس عن النفس الإنسانية، والتنفيس هذا من رحمة الله تعالى، فالبكاء لا يعاب وهو من نعم الله عز وجل على الإنسان.

وأشار الى ان كثرة البكاء ربما تكون مؤشرا على المرض النفسي فبعض الناس يبكون بشكل غير طبيعي فهناك من يتذكر أباه أو أمه أو حبيبا له أو أحد أبنائه الذين ماتوا ويبكي عليه لفترة وينطلق لحياته لكن أن يعيش هذا فى شكل مستمر، فهذا دليل على وجود الاكتئاب أو مرض نفسي، والمسلم لا ينبغي عليه أن يسلم نفسه لهذه الأمراض وإنما يجب عليه ان يتداوى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول تداووا عباد الله فإن الله ما انزل داءً إلا وأنزل له دواء .

وتابع قائلًا: كثير من الأمراض النفسية تزول بسهولة إذا ذهبنا للأطباء، والبكاء على الاموات ليس معناه انتهاء الحياة ولكن على الإنسان رسالة أن يكملها ولو كنت أحب المتوفى هذا فمن الإخلاص له ان أؤدي الرسالة التى كان يؤديها فى حياته.





فيما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فيديو مسجل له منشور على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: « هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟».





ورد ممدوح، قائلًا: إن المرأة إذا كانت وحدها أو كانت أمام محارمها أو أمام من يجوز لهم أن تظهر بشعرها فإنه لا يجب عليها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر رأسها.



وأوضح أن الشرع الشريف لم يشترط على المرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر شعرها، ولكن بعض النساء يحرصن إذا أردن أن يقرأن القرآن على الالتزام بالملابس الشرعية التامة كنوع من أنواع إظهار التعظيم لكلام الله وهذا معنى حسن.



وأشار إلى أن ستر المرأة لشعرها حال قراءتها للقرآن الكريم ليس بواجب، ولكنه من باب تعظيم شعائر الله لقوله { ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.





و قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن إلى طهارة الثياب إلى طهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، كما أن الوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضئا، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.



وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال لقائه ببرنامج الله أعلم، المذاع عبر فضائية سي بي سي، ( هل يستحب الوضوء لكل صلاة؟)، أن الوضوء على وضوء نور على نور، فهو يستحب ولا مانع ان يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وهذا كان الأمر كان فى أول بداية عندما فرض الوضوء، ثم خفف على الأمة بأن يتوضأ الإنسان عندما يحتاج للوضوء اى عندما ينتقض الوضوءـ وكان بعض المشايخ الكبار يصلون الفجر والعشاء بوضوء واحد وكانت أكلتهم قليلة.





ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء .. ذكر مجمع البحوث الإسلامية ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء، موضحًا أنه يجب على الإنسان أن يستبرئ من بوله ، بأن يتأكد من خروج كل البول منه دون بقايا. ثم ورد سؤال اخر مضمونة:





وأضاف المجمع في فتوى له، ما رواه أبوهريرة –رضي الله عنه- قال: كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى كُم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: "ما تسمعون ما أسمع؟ ". قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين"، قلنا: فيم ذاك؟ قال: "أحدهما لا يستنزه من البول ، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة".



