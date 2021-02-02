فتاوى تشغل الأذهان.. هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه.. ويجب تجديد الوضوء عند كل صلاة .. وعلى المرأة أن تغطي شعرها أثناء تلاوة القرآن في البيت؟

فتاوى تشغل الأذهان
وأوضح قائلًا: " ان الله عز وجل لم يحاسبنا على البكاء، فالبكاء مشروع وهو تنفيس عن النفس الإنسانية، والتنفيس هذا من رحمة الله تعالى، فالبكاء لا يعاب وهو من نعم الله عز وجل على الإنسان.
وأشار الى ان كثرة البكاء ربما تكون مؤشرا على المرض النفسي فبعض الناس يبكون بشكل غير طبيعي فهناك من يتذكر أباه أو أمه أو حبيبا له أو أحد أبنائه الذين ماتوا ويبكي عليه لفترة وينطلق لحياته لكن أن يعيش هذا فى شكل مستمر، فهذا دليل على وجود الاكتئاب أو مرض نفسي، والمسلم لا ينبغي عليه أن يسلم نفسه لهذه الأمراض وإنما يجب عليه ان يتداوى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول تداووا عباد الله فإن الله ما انزل داءً إلا وأنزل له دواء .
وتابع قائلًا: كثير من الأمراض النفسية تزول بسهولة إذا ذهبنا للأطباء، والبكاء على الاموات ليس معناه انتهاء الحياة ولكن على الإنسان رسالة أن يكملها ولو كنت أحب المتوفى هذا فمن الإخلاص له ان أؤدي الرسالة التى كان يؤديها فى حياته.
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فى البداية.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، مشيرة إلى أنه يتم دفع زكاة المال للفقراء والمحتاجين من جنسها، أي في صورة أموال.
وأوضح قائلًا: " ان الله عز وجل لم يحاسبنا على البكاء، فالبكاء مشروع وهو تنفيس عن النفس الإنسانية، والتنفيس هذا من رحمة الله تعالى، فالبكاء لا يعاب وهو من نعم الله عز وجل على الإنسان.
وأشار الى ان كثرة البكاء ربما تكون مؤشرا على المرض النفسي فبعض الناس يبكون بشكل غير طبيعي فهناك من يتذكر أباه أو أمه أو حبيبا له أو أحد أبنائه الذين ماتوا ويبكي عليه لفترة وينطلق لحياته لكن أن يعيش هذا فى شكل مستمر، فهذا دليل على وجود الاكتئاب أو مرض نفسي، والمسلم لا ينبغي عليه أن يسلم نفسه لهذه الأمراض وإنما يجب عليه ان يتداوى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول تداووا عباد الله فإن الله ما انزل داءً إلا وأنزل له دواء .
وتابع قائلًا: كثير من الأمراض النفسية تزول بسهولة إذا ذهبنا للأطباء، والبكاء على الاموات ليس معناه انتهاء الحياة ولكن على الإنسان رسالة أن يكملها ولو كنت أحب المتوفى هذا فمن الإخلاص له ان أؤدي الرسالة التى كان يؤديها فى حياته.
فيما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فيديو مسجل له منشور على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: « هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟».