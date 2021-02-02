دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا

وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة التنفسية الأوروبية ، تؤكد بأن بخاخ الأنف الذي يحمي من أعراض البرد، ويساعد مرضى الربو على التنفس بشكل أمن، يمكن ان يكون فعال بشكل جيد ضد فيروس كورونا.
ويعد فيروس الأنف هو أكثر الفيروسات التنفسية شيوعًا ، والسبب الرئيسي لنزلات البرد ، وهو مسؤول عن تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
وتابع الباحثون، أن العلاج أظهر وعدًا كبيرًا كطريقة جديدة لحماية الناس من الأمراض التي تسببها فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل فيروس الأنف، تتراوح هذه الأمراض من نزلات البرد الشائعة إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة التي قد تهدد الحياة .
وقال البروفيسور بارتليت، ان تناول العلاج بشكل مستمر عند الإصابة بنزلات البرد او الربو، يمكن ان يقلل الإصابة بشكل كبير عند الغصابة بفيروس كورونا، ووجود الفيروس في الجهاز التنفسي .
كما تم تطوير بخاخ الأنف، وتعمل عن طريق تحفيز الجهاز المناعي الفطري في الشعب الهوائية ، وهو خط الدفاع الأول ضد غزو فيروسات الجهاز التنفسي إلى الجسم.
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المصدر medicalxpress