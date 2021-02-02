دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا

ويعد فيروس الأنف هو أكثر الفيروسات التنفسية شيوعًا ، والسبب الرئيسي لنزلات البرد ، وهو مسؤول عن تفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقال البروفيسور بارتليت، ان تناول العلاج بشكل مستمر عند الإصابة بنزلات البرد او الربو، يمكن ان يقلل الإصابة بشكل كبير عند الغصابة بفيروس كورونا، ووجود الفيروس في الجهاز التنفسي .





كما تم تطوير بخاخ الأنف، وتعمل عن طريق تحفيز الجهاز المناعي الفطري في الشعب الهوائية ، وهو خط الدفاع الأول ضد غزو فيروسات الجهاز التنفسي إلى الجسم.









المصدر medicalxpress