تزوير وعاهة مستديمة .. إحالة اثنين من ضباط وزارة الداخلية للجنايات

أحالت النيابة العامة اثنين من ضباط وزارة الداخلية للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالتزوير في محررات الوزارة بادعاء قيامهم بعمل ارتكاز أمني بدائرة قسم السلام و احداث عاهة مستديمة في محامي بإطلاق النيران عليه وادعاء مهاجمته للكمين الوهمي.

حيت ارتكبا تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر احوال قسم شرطة دار السلام خاله كونه المختص بتحريره بجعل واقعة مزورة. في صورة واقعة حقيقية بأن أثبت في الصحيفة الرقيمة 147 وفي تمام الساعة الواحدة والنصف قيامه وأفراد القوة المرافقة له بعمل إرتكاز أمني بدائرة القسم على خلاف الحقيقة كما أنه أرتكب تزوير في محرر رسمي هو محضر جمع الاستدلالات الرقيم ۸۹۳ لسنة ۲۰۱۳جنح دار السلام - حال كونه المختص بتحريره بجعل واقعة مزورة مختلفة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة إقتحام المدعو / أكرم أمين محمود الارتكاز الأمني المدعي وإطلاق أعيرة نارية ومطاردته حتي القبض عليه كما أن المتهم الثاني إشترك بطرق الإتفاق والمتهم الأول في ما ارتكب من تزوير في المحررين محل الإتهامين السابقين

كما أن المتهمان استعملا محضر جمع الاستدلالات الرقيم ۸۹۳ لسنة ۲۰۱۳ جنح دار السلام ، بأن إحتج به المتهم الثاني وما دون فيه من وقائع أمام موظفين عمومين حسني النية ( عضو النيابة المحقق وسكرتير التحقيق ) وتمسكا بتلك الوقائع حال سؤالهما بالتحقيقات مع علمهما بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات وأحدثا عمدا إصابة المجنى عليه / أكرم أمين محمود الموصوفة والمؤيدة طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في إصابته بإعاقة في جميع حركات الكاحل الأيمن والتي قدرت نسبتها ب ۳۰٪ وذلك اعتمادا منهما على صفتهما الوظيفية واصابات أخرى تأيدت طبيا بالتقرير الطبي وأستعملا القسوة مع المجنى عليه أكرم أمين محمود إعتمادا منهما على صفتها الوظيفية بأن أخل بشرفه وأحدثا به الإصابات التي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي

شهد أكرم أمين محمود محمد - 43 سنة - محامي – أنه وعلى إثر خلف سابق بينه والمتهم الأول فوجيء بقيام المتهمين بالحضور لمحل تواجده وأطلقا صوبه أعيرة نارية فأحدثا ما به من إصابات تأيدت طبيا بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات

كما شهد الشاهد الثاني حارس العقار بأنه وحال تواجده داخل الغرفة له بالعقار محل الواقعة حضر المجنى عليه والمتهمين وبصحبة الأخريين من قوة شرطية في أوقات متعاقبة ، توجه المتهمين ومن برفقتهم للشقة محل تواجد المجنى عليه وما أن ذلوفوا بداخلها إلا ونمى إلى سمعة دوي إطلاق أعيرة نارية نتج عن أثنان منهما إحداث إصابة الشاهد الثاني.

كما شهد - لواء شرطة مساعد مدير أمن القاهرة سابقا و مأمور قسم شرطة دار السلام - بقصر إثبات المأموريات بدفتر أحوال القسم على الضباط التابعين للإستيفاء ، في حين يتم إثبات مأموريات الضباط التابعين لوحدة مباحث القسم في الدفاتر الخاصة بالوحدة خشية من إفتضاح أمر المأمورية خاصتهم ، وقيام المتهم الثاني بإثبات قيامه بعمل إرتكاز أمني خلافا للمعتاد

أقر المتهم الأول إبراهيم إسماعيل على إبراهيم محجوب بتدوينه ما دون بدفتر أحوال القسم بشأن قيامه بعمل إرتكاز أمني قبيل واقعة تحريره المحضر الثابت به ضبط المجني عليه وإطلاقه عیاريين ناريين قبل قدم الإخیر بواسطة السلاح الناري عهدته.

۲- أقر المتهم الثاني / إيهاب محمد أحمد اليمني بإطلاقه عيارا ناريا بواسطة السلاح الناري عهدته مما نتج عنه إصابة المجنى عليه ، فضلا عن قيام المتهم الثاني بإطلاق عياريين ناريين قبل قدمى المجنى عليه.

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إصابة المجنى عليه بطلقة نارية بكلا الباقين من سلاحا ناريا ضمن الأسلحة النارية المرسلة أو ما في حكمها وتخلق لديه من جراء إصابته إعاقة في جميع حركات الكاحل الأيمن وسقوطر بسيط بالكاحل مع فقد للإحساس بالطرف السفلى الأيمن وهي عاهة عاهة مستديمة د تقدر بحوالی ۳۰٪ . وبشأن الطرف السفلي الأيسر فقد ثبت وجود ثلاثة آثار إلتئام بأبعاد مختلفة بأعلى أنسية الفخذ الأيسر ، آثر إلتئام تامة التكوين بها آثار ندب لغرز تقع