ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن الانتهاء من تركيب 4537 قطعة موفره لعدد 436 مسجدا أهليا على مستوى المحافظة كمرحلة أولى بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض ووفقا لخطة زمنية محددة .

وأشار إلي أن تنفيذ المبادرة يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وعملًا بالوثيقة الموقعة من قبل الوزارات المعنية التى تتبنى هذا الملف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

جدير بالذكر أن الخطة تستهدف تركيب ما يقرب من 25000 قطعة موفرة بدور العبادة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.
لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور
لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور
لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور
لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء تركيب 4560 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس

وكيل صحة القليوبية: زيادة عدد أسرّة العناية المركزة لمواجهة كورونا

تركيب 4 آلاف قطعة موفرة للمياه في مساجد وكنائس شمال سيناء

بدء تركيب المرحلة الأولى من قطع المياه الموفرة بمساجد شمال سيناء

تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة في دمياط

بدء تركيب قطع مياه موفرة بدور العبادة لترشيد الاستهلاك بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

تصريح "مستفز" لوزير الري الإثيوبي عن سد النهضة

بدءا من الغد.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رعب في بيراميدز بسبب عبد الله السعيد.. تفاصيل

طفلة تصارع الموت بعد إصابتها بلدغة ثعبان سام مرتين أثناء نومها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

في حالة سكر.. مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة والشرطة تتدخل