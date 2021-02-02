لترشيد الاستهلاك.. مياه المنوفية: تركيب 4537 قطعة موفرة لـ436 مسجدا مرحلة أولى..صور

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن الانتهاء من تركيب 4537 قطعة موفره لعدد 436 مسجدا أهليا على مستوى المحافظة كمرحلة أولى بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض ووفقا لخطة زمنية محددة .





وأشار إلي أن تنفيذ المبادرة يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وعملًا بالوثيقة الموقعة من قبل الوزارات المعنية التى تتبنى هذا الملف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.



