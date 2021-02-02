التعليم العالي توضح مصير طلاب الكيانات الوهمية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





أشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.

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ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص ، وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.

وأشار "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أنه بمجرد علم الوزارة بوجود هذه الكيانات يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، حيث يكون مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قيل مكتب التنسيق.



