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مرأة

بإطلالة كلاسيكية جريئة.. مي عمر تخطف الأنظار على إنستجرام | شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:38 م
مي عمر
مي عمر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية أنيقة ولافته تكشف عن جمالها.

وتألقت بها مي عمر بجيب قصيرة باللون الأبيض والأسود، ومرتديه معها قميص باللون الأبيض، وجاكيت طويل باللون الأبيض والأسود، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد تبرز جمال إطلالتها.

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