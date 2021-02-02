طبقت نظام "الفقاعة".. شركة إجابات: مباراة منتخب اليد الأخيرة فيلم "أكشن".. شاهد

أكد محمد أحمد، الرئيس التتفيذي لشركة "إجابات"، أن مصر نجحت في تطبيق نظام "الفقاعة"، للحفاظ على صحة المشاركين في مونديال كرة اليد .





ولفت محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إلى أن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في مصر لأول مرة، بحضور 32 فريقا يعد إنجازا كبيرا.





وأشار إلى أن مبارة كرة اليد الأخيرة لمصر ، كانت بمثابة فيلم "أكشن" ، موضحا أن الميزة الكبيرة بالمنتخب المصري ، تكمن في الفئة العمرية الصغيرة .





ونوه إلى أن مشوار منتخب مصر لكرة اليد، تأثر سلبيا لعدم حضور الجماهير، متابعا أن حضور الجمهور يجعل اللاعب يخرج أفضل ما لديه.



