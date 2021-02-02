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طبقت نظام "الفقاعة".. شركة إجابات: مباراة منتخب اليد الأخيرة فيلم "أكشن".. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:07 م
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة إجابات
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نورهان رأفت
أكد محمد أحمد، الرئيس التتفيذي لشركة "إجابات"، أن مصر نجحت في تطبيق نظام "الفقاعة"، للحفاظ على صحة المشاركين في مونديال كرة اليد .

ولفت محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، إلى أن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في مصر لأول مرة، بحضور 32 فريقا يعد إنجازا كبيرا.

وأشار إلى أن مبارة كرة اليد الأخيرة لمصر ، كانت بمثابة فيلم "أكشن" ، موضحا أن الميزة الكبيرة بالمنتخب المصري ، تكمن في الفئة العمرية الصغيرة .

ونوه إلى أن مشوار منتخب مصر لكرة اليد، تأثر سلبيا لعدم حضور الجماهير، متابعا أن حضور الجمهور يجعل اللاعب يخرج أفضل ما لديه.

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