11 مارس.. الحكم على متهم في أحداث أطفيح

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، للحكم في جلسة ١١ مارس.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها.