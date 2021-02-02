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حوادث

هبوط أرضي بسبب كسر في خط مياه شرب بمركز جرجا بسوهاج

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:54 م
هبوط أرضي بسبب كسر
هبوط أرضي بسبب كسر فى خط مياه شرب
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أنغام الجنايني
شهد طريق بيت علام – بيت داوود التابع لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، هبوطا أرضيا مفاجئا، نتيجة كسر فى خط مياه الشرب المغذي لقرية بيت علام وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة المرور.




كانت غرفة عمليات مركز ومدينة جرجا، تلقت بلاغًا بحدوث هبوط أرضي بالطريق المشار إليه، نتيجة كسر فى خط مياه الشرب المغذي لقرية بيت علام، مما تسبب في انهيار أجزاء من الطريق.


وأكد عاطف السمطي، رئيس مدينة جرجا، أنه جار المتابعة والاصلاح بمعرفة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم تأمين الطريق بمعرفة الوحده المحليه لقرية بيت علام.


وتم البدء في إصلاح الكسر وإعادة الطريق إلى طبيعته، لضمان استمرار حركة المرور.
هبوط أرضي بسبب كسر في خط مياه شرب بمركز جرجا بسوهاج
هبوط أرضي بسبب كسر في خط مياه شرب بمركز جرجا بسوهاج
هبوط أرضي بسبب كسر في خط مياه شرب بمركز جرجا بسوهاج
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