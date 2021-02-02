بـ جيب قصيرة.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

جيب قصيرة باللون الاسود وعلقت على الصورة قائلة: "

اتمنالكم يوم جميل مع ناس جميلة بتحبكم و بتقدر حبكم و احترامكم ليهم .. ناس بتستوعبكم و تحتويكم،

ناس بتشوف و تقدر محاولاتكم لإرضائهم، مش يختلقوا عيوب مش فيكم و ينسوا جميل افعالكم".