بـ جيب قصيرة.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت ميريهان بإطلالة جريئة مرتدية جاكيت جلد وجيب قصيرة باللون الاسود وعلقت على الصورة قائلة: "اتمنالكم يوم جميل مع ناس جميلة بتحبكم و بتقدر حبكم و احترامكم ليهم .. ناس بتستوعبكم و تحتويكم،ناس بتشوف و تقدر محاولاتكم لإرضائهم، مش يختلقوا عيوب مش فيكم و ينسوا جميل افعالكم".
وحازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، الجيبة قصير اوي ، شبه ياسمين صبري
يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.