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الناس افكترتني واخد 2 مليون.. هشام إسماعيل: عملت إعلان وقبضت ألفين جنيه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الفنان هشام إسماعيل، إنه كان يعمل فى احد البنوك قبل الدخول فى مجال الفن، وقرر التفرغ للعمل فى مركز الابداع لكى يحقق حلمه فى الدخول لعالم الفن، موضحًا أنه قدم على اجازة لمدة سنة لكى يحقق حلمه.

وأضاف هشام إسماعيل، خلال حديثه ببرنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، كنت بفضل أقول لزمايلى هننجح ونكسر الدنيا وأنا مش عارف هننجح فى ايه بس لازم ننجح عشان اسيب البنك".

وتابع قدمنا مسرحية قهوة سادة ونجحت بشكل كبير وانتشرنا وقدمنا العديد من البرامح، واعلان، مشيرًا إلى أنه تقاضى ألفي جنيه فقط فى الإعلان، مضيفًا " الناس افكترتنى واخد 2 مليون".

وأوضح أنه بعد ذلك قدم دورا فى فيلم ابراهيم الأبيض، وعدد من الإعلانات المختلفة مع طارق نور، لحين تم الاتفاق على المشاركة فى فيلم طير أنت، ومن ثم مسلسل الكبير أوى.
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