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أمين الدعوة بالبحوث الإسلامية يوضح أهمية الصبر والأخذ بالأسباب في رفع الابتلاءات .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:17 م
الدكتور سعيد عامر
الدكتور سعيد عامر
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نورهان رأفت
أكد الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لشئون الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية ، على ضرورة أن يكون المؤمن متحليا بالأمل ، واحتساب الثواب والأجر عند الله ، موضحا أن الله عز وجل يكون عند ظن العبد ، فإن ظن به الخير أهداه الخير ، وإن ظن فيه الشرور ، عاقبه بالإثم .

وأضاف الدكتور سعيد عامر ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أن التفاؤل والرضا يأتي بالخير ، وذلك أسوة بأولياء الله الصالحين ، إلى جانب ابتلاءات الرسل الكبيرة .

ولفت إلى أن الله وعد المؤمنين الصابرين ، بالنعم في المال والأولاد ، كما أن الأخذ بالأسباب من علاجات البلاء والوباء .
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