أمين الدعوة بالبحوث الإسلامية يوضح أهمية الصبر والأخذ بالأسباب في رفع الابتلاءات .. فيديو

أكد الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لشئون الدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية ، على ضرورة أن يكون المؤمن متحليا بالأمل ، واحتساب الثواب والأجر عند الله ، موضحا أن الله عز وجل يكون عند ظن العبد ، فإن ظن به الخير أهداه الخير ، وإن ظن فيه الشرور ، عاقبه بالإثم .





وأضاف الدكتور سعيد عامر ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أن التفاؤل والرضا يأتي بالخير ، وذلك أسوة بأولياء الله الصالحين ، إلى جانب ابتلاءات الرسل الكبيرة .





ولفت إلى أن الله وعد المؤمنين الصابرين ، بالنعم في المال والأولاد ، كما أن الأخذ بالأسباب من علاجات البلاء والوباء .