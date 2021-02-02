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مرأة

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:47 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهتات " إنستجرام" بإطلالة مثيرة تلفت الأنظار، وتكشف عن جمالها.

وأطلت ميريهان حسين، بجيب قصيرة باللون الأسود، ومرتديه معها قميص بسيط باللون الأبيض، ووضعت جاكيت أسود من الجلد على الاكتاف ليبرز جمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافته تبرز جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج مع نظارة شمسية باللون البني.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أساور لليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.

ونرصد ايضًا إطلالات الفنانة ميريهان حسين خلال شهر يناير، والتي كان ابرزها، ظهورها بإطلالة وشورت رياضي ليكشف عن رشاقتها، كما ظهرت ايضًا بفستان لافت ومميز في حفل زفاف الفنان نادر حمدي، كما تألقت بإطلالة كاجوال داخل منزلها لتكشف جمالها.

وإليكم ابرز صور الفنانة ميريهان حسين خلال شهر يناير ...
بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)
بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)
بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)
بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)
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