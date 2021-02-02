غلق وتشميع 15 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية،



تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب، وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي:

- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة كفر الدوار بنطاق منطقة التمليك والحدائق وتم غلق 12 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر من قبل مجلس المدينة وجميعهم من خارج التربية والتعليم.

- غلق وتشميع مقر للدروس الخصوصية بمركز المحمودية.

- غلق وتشميع مقر بإدارة ابو حمص ومقر بإدارة كوم حمادة.

ويذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (أبو حمص - بندر ومركز دمنهور - مركز وبندر كفر الدوار - المحمودية - إيتاى البارود - النوبارية - أبوالمطامير - التحرير - الرحمانية)، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.







وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







وأسفرت الحملات المرورية عن الآتي:

- المرور على مقار الدروس الخصوصية فى أرض الإصلاح وعزاز وكفر عزاز وباغوص وحى الزهور وتبين وجودها جميعا مغلقة بمركز أبوحمص.

- غلق 8 مراكز دروس خصوصية بنطاق قريتين النص وكدوة الكريون التابعين لمجلس قرية منشاة بولين، قرية فشو التابعة لمجلس قرية دفشو بمركز كفر الدوار.





- غلق 6 مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق شارع عبد السلام الشاذلي وشارع مسجد الرحمن،

كما تم المرور بمناطق متفرقة فى دمنهور ووجد جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة بمدينة دمنهور.







- غلق مقرين للدروس الخصوصية بمدينة المحمودية، كما تم المرور بمناطق متفرقة لقرية أريمون وسرنباى وسيدى عقبة وفيشا ووجد جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.







- المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرية ربع شنديد بقرية شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

- غلق وتشميع 5 مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منشأة الأوقاف والتمليك بمركز كفر الدوار وجميعهم خارج التربية والتعليم

- المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة النوبارية بقرية أحمد شوقى وقرية العدل وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

- المرور على مقار الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة بمركز أبو المطامير.

- المرور على مقرات الدروس الخصوصية بقرية الشوكة وقرية الشراقوة وقرية حسن برادة بمركز دمنهور، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.







- المرور على مراكز الدروس الخصوصية بقرية المعركة التابعة لإدارة التحرير، تبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

- المرور على مقار الدروس الخصوصية الخاصة بقرية بشير أغا ومركز الرحمانية تبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.







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