كورونا.. عدد الإصابات يرتفع من جديد في السعودية

بعد أسابيع من انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في السعودية، عاودت أرقام المصابين ارتفاعها من جديد، وإن كان بزيادة بسيطة، لا تمثل مصدرًا للقلق، وفق ما ذكرت صحف سعودية.





وقالت شبكة العربية، إن عدد الإصابات في السعودية ارتفع إلى 310 حالات لأول مرة منذ أكثر من شهرين.





وكشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية أنه جرى تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 271 حالة ، وتم تسجيل 4 وفيات.





وخلال الفترة الأخيرة حذر المسؤولون في وزارة الصحة والجهات المختصة من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أكثر من مرة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.





وقال وزير الصحة إن هذه الفترة التي نعيشها صعبة جدًا ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.





‏وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.



