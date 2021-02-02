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حوادث

"العفو الدولية" تفبرك تقارير عن أوضاع سجناء الإخوان في مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:54 م
سجناء الإخوان في
سجناء الإخوان في مصر
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مصطفى رماح
تواصل منظمة العفو الدولية فبركتها للتقارير التي تحاول من خلالها تحسين صورة عناصر جماعة الإخوان الارهابية .

وتمارس منظمة العفو الدولية دورها المشبوه من خلال التقارير المزيفة والمفبركة للدفاع عن عناصر الجماعة الارهابي داخل السجون المصرية .

وتمارس المنظمة محاولات مشبوهة بدعم من دولة قطر لتشويه صوره الدولة المصرية وفبركة تقارير عن اوضاع سجناء الارهاب فى مصر .

وتستغل قيادات الجماعة الارهابية ، بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لتشويه صورة مصر فى الخارج، وذلك كجزء من مخططهم القذر، حيث رصدت ميزانية ضخمة لتمويل منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة لتتبنى من جديد الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال ترويج الشائعات فى تقارير مغلوطة.

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