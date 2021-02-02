ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطورات جديدة.. عمارة الدائري صادر لها قرار إزالة وطلبات التصالح قوبلت بالرفض

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن عقار فيصل الذي شهد اندلاعا حريق منذ ثلاثة أيام ولازال مستمرا حتى اليوم، أن العقار مبني منذ عام 2013 وصدر بحقه قرار إزالة واتخذت المحافظة جميع الخطوات القانونية لغزالة العقار، حتى صدر قانون التصالح. 

وقال محافظ الجيزة في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مالك العقار تقدم بطلب للتصالح وفقا للقانون، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، نظرًا لمخالفته الاشتراطات ومخالفته شروط التصالح، وبناء على القانون تقدم مالك العقار بتظلم جديد وكان ينتظر دوره أمام لجنة التظلّمات. 
 
وأوضح محافظة الجيزة أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة، التي أكّدت أنه لا يوجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.
 
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننتظر أن يتم إطفاء النيران من نفسها، وأنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.
 
وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرّر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعمدة هتنفجر.. التحفظ على صاحب عقار فيصل ومالك مخزن الأحذية

المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

مصدر أمني: تماثل مصابي الحماية المدنية في عقار الجيزة المشتعل للشفاء

مصادر: إزالة عقار فيصل المحترق تتم بإشراف أساتذة هندسة

48 ساعة ومازالت ألسنة اللهب تتصاعد من عقار فيصل.. «المرور» تفتح الطريق الدائري أمام السيارات.. ومصادر ترجح عدم انهيار العقار ..صور

محافظ الجيرة عن العقار المحترق: صادر ضده قرار إزالة

ترشيحاتنا

بـ جيبة قصيرة .. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية .. ويؤكد: نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية

بي إن سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري عبر قنواتها المفتوحة

بسبب قرب دخول مسبار الأمل للمريخ .. نداء عاجل من حاكم دبي للشعب الإماراتي

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز مواصفات لكزس إل إكس 2021 في السعودية..صور

بإطلالة كلاسيكية جريئة.. مي عمر تخطف الأنظار على إنستجرام | شاهد

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا