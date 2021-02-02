تطورات جديدة.. عمارة الدائري صادر لها قرار إزالة وطلبات التصالح قوبلت بالرفض

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن عقار فيصل الذي شهد اندلاعا حريق منذ ثلاثة أيام ولازال مستمرا حتى اليوم، أن العقار مبني منذ عام 2013 وصدر بحقه قرار إزالة واتخذت المحافظة جميع الخطوات القانونية لغزالة العقار، حتى صدر قانون التصالح.





وقال محافظ الجيزة في مداخلة له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مالك العقار تقدم بطلب للتصالح وفقا للقانون، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، نظرًا لمخالفته الاشتراطات ومخالفته شروط التصالح، وبناء على القانون تقدم مالك العقار بتظلم جديد وكان ينتظر دوره أمام لجنة التظلّمات.

وأوضح محافظة الجيزة أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة، التي أكّدت أنه لا يوجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننتظر أن يتم إطفاء النيران من نفسها، وأنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شكل لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرّر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.