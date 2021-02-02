والده عمل صحفيا بالجمهورية.. بايدن يعين مصريا مبعوثا خاصا بشؤون إيران

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الدبلوماسي المخضرم وخبير شؤون الشرق الأوسط روبرت مالي مبعوثا له للشؤون الإيرانية.





المفاجأة التي كشفتها وسائل الإعلام الأمريكية هي أن روبرت مالي، هو نجل الصحفي اليساري مصري المولد واليهودي حلبي الأصل سيمون مالي ، أحد المدافعين عن قضايا العالم الثالث ومناهضة الاستعمار.





وولد مالي الأب في القاهرة لأسرة يهودية سورية تعيش في ظروف متواضعة، وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أصبح صحفيا وأرسلته صحيفة مصرية لتغطية أخبار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث التقى بزوجته الأمريكية باربرا.





ودعم مالي الأب ثورة جمال عبد الناصر في مصر عام 1952، وعينه ناصر ممثلا لجريدة "الجمهورية" اليومية المصرية في مدينة نيويورك.





أما مالي الابن المعين اليوم مندوبا لبايدن، فقد درس في عدد من أرقى الجامعات على مستوى العالم فهو خريج جامعتي هارفارد ويال الأمريكيتين حيث كان زميل الدراسة للرئيس السابق باراك أوباما.





كما نشر العديد من الأبحاث والدراسات بالاشتراك مع الباحث في جامعة أكسفورد حسين آغا تناولت قضايا ومشاكل الشرق الأوسط، وبينها "كامب ديفيد ومأساة الأخطاء" و"المفاوضات الأخيرة" و"ثلاثة رجال في مركب واحد" و"حماس ومخاطر السلطة" و"الثورة العربية المضادة".





وتنبغي الإشارة إلى أن روبرت مالي الذي يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية، ليس بعيدا عن الملف الإيراني، ذلك أنه قاد الجانب الأمريكي من موقعه مستشارا دبلوماسيا للرئيس الأسبق باراك أوباما، في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.



