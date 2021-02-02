برلماني لـ وزير الأوقاف: مُلاك 23 فدانا يعانون من تعنت الهيئة

قال النائب أحمد العوضي ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ، إن وزارة الأوقاف نجحت في تجديد الخطاب الديني و تخصيص الوقف فى خدمة المجتمع المدني ، وتحسين اجور الائمة ومحاربة الفكر المتطرف.









وأكد النائب خلال تعليقه على بيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم ، أن لديه 4 ملاحظات منها الاعانة التي كانت تصرف للمساجد المبنية بجهود أهلية من صندوق اعمار المساجد متوقفة منذ عام ، مطالبا بسرعة صرفها وزيادة القيمة من 40 ألف جنيه الي 100 ألف.









وتابع : أن هيئة الاوقاف تؤجر الاراضي الزراعية بقيمة مرتفعة حيث تصل القيمة الايجارية الى 6 آلاف في أرض الاهالي بينما بلغت في الأوقاف 8 آلاف جنيه، مطالبا بإعادة النظر في موضوع الإيجار حتى يتناسب مع القيمة الحالية بالقري.









وأوضح أن الائمة وخطباء المكافأة 60 ألفا يتقاضون مكافآت 67 مليونا، و الائمة المعينون 40 ألفا يحصلون على 750 مليونا، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد عدل ويجب تحقيق العدالة والمساواة فى موضوع المكافأة .









وأشار إلى أن هناك ارضا مساحتها 23 فدانا كانت ملك الإصلاح الزراعي الذي قام بتمليك الأراضي للأهالي وعندما تم تعديل القانون، انتقلت التبعية لهيئة الوقف ورفعوا قضايا وكسبوها ولكن يوجد نزاع مع هيئة الأوقاف حتي الآن .









وتابع :" اللجنة التي تشكلت برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ،حاولت حل تلك الإشكالية ولكنها لم تتوصل لشيء نظرا لتعنت مسئولي الأوقاف" متسائلا " كيف يقنن الناس أوضاعهم؟".