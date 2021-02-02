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فن

أوس أوس ومحمد عبد الرحمن في ضيافة أمير كرارة بـ سهرانين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس" لمشاهدة الحلقة الجديدة من برنامج "سهرانين" والتي يحل ضيفا فيها بصحبة الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن، ونشر الإعلان الترويجى للحلقة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد أسامة، معلقا على الإعلان: "استنوني انا واخويا وحبيبي توتا السبت القادم ٦ فبراير مع النجم الكبير #امير_كراره في برنامج #سهرانين 💥📺 يارب الحلقه تعجبكم 😍❤️".

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
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