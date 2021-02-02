أوس أوس ومحمد عبد الرحمن في ضيافة أمير كرارة بـ سهرانين

روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس" لمشاهدة الحلقة الجديدة من برنامج "سهرانين" والتي يحل ضيفا فيها بصحبة الفنان الكوميدى محمد عبد الرحمن، ونشر الإعلان الترويجى للحلقة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.





محمد أسامة، معلقا على الإعلان: "ا ستنوني انا واخويا وحبيبي توتا السبت القادم ٦ فبراير مع النجم الكبير #امير_كراره في برنامج #سهرانين 💥📺 يارب الحلقه تعجبكم 😍❤️". وكتب





يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.