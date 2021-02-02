برلماني يطالب وزير الأوقاف بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بدون استثناءات

تحدث النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الجلسة العامة تعقيبًا على بيان وزير الأوقاف أمام المجلس.









ووجه البياضي عدة أسئلة للوزير قائلًا: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لماذا لا تستثمر الوزارة في محافظ مالية للإقراض الصغير و المتوسط؟ وهناك تجارب مشابهة ناجحة في الهند و الكويت . وطالب البياضي الوزير بتوجيه جزء من اموال الاوقاف للصحة والتعليم قائلا : رأينا في أزمة كورونا ان المساجد و الكنائس قد أُغلقت و الناس يبحثون بصعوبة عن مستشفى و يلهثون وراء العلم والبحث العلمي لايجاد لقاح او علاج.









وتساءل البياضي : قامت وزارتكم برفع إيجارات الاراضي الزراعية ووصلت الزيادات لـ خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة! مما تسبب في تبوير بعض الأراضي! فهل هذه الاراضي وهبت للخير و البر و مساعدة الفلاحين ؟! ام لتتربح منها الوزارة ؟!









ووجه البياضي سؤالًا اخر للوزير عن انتشار الفتاوي و الدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممن اطلق عليهم دعاة الانترنت و الكثير منهم غير مؤهلين علميا و ينشرون افكارا مغلوطة او هادمة، السيد الوزير كثير اللقاءات في إذاعة القرآن الكريم ولكنني أزعم ان النسبة الاكبر من الشباب ليسوا من مستمعي الإذاعة ، فماذا فعلت الوزارة للتواصل معهم؟!









ووجّه البياضي سؤالًا حول محفّظي القرآن الذين يدخلون البيوت لتعليم النشء و بعضهم غير مؤهل او لديهم افكار خاصة ، فهل هناك تدريب او تصريح لهؤلاء؟.









وختم البياضي، أسئلته بسؤال عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف. وطالب النائب، الوزير بمراجعة هذا القرار وتغييره اذ ان التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، وختم: أرجو الا تغادر هذه القاعة قبل ان تتعهد بالغاء هذا القرار والالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء.