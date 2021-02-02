قتلت بطريقة بشعة.. تفاصيل وفاة شابة بعد إرشادها عن قاتل صديقتها

قتلت فتاة شابة تبلغ من العمر 22 عامًا بنفس الطريقة التي قتلت بها صديقتها بمجرد إعلانها أنها تعرف قاتلها بعد شهور قليلة من وفاتها.





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تعرضت جانين داونزلاعتداء جنسي ثم خنقت وألقيت في طريق، وهي نفس الطريقة التي قتلت بها صديقتها جيل وايتهاوس، 23 عاما.





وقال شاهد للشرطة: «جنين أخبرتني أنها عرفت من قتل صديقتها ثم قتلت، لذا أعتقد أننا لن نعرفه أبدًا؛ فهي لم تذكر اسم المشتبه به أو تذكر أي تفاصيل أخرى».





أحد الشهود أنه رأى شاحنة بنية اللون هناك وحتى الآم لم يوجه الاتهمام لأي أحد بقتلهما. عثر على جثة الفتاتيين على طريق سريع بمقاطعة شروبشاير الإنجيلزية، فيما أفاد



