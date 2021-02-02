ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69.. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:12 م
الشرطة تواصل الإحتفال
الشرطة تواصل الإحتفال مع المواطنين
Advertisements
مصطفى الرماح
قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ مواصلة فعاليات الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة حيث قام ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر ، وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
    
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.  

وذلك بمناسبه احتفالات الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69.. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69.. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69.. صور
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

في حالة سكر.. مسافر يعتدي على مضيف طيران بسبب كمامة والشرطة تتدخل