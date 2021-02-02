الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ 69.. صور

قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ مواصلة فعاليات الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة حيث قام ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر ، وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.



