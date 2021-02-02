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فن

موجز السوشيال ميديا.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام.. إطلالة جريئة لـ نيلي كريم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديد اثناء ممارسة الرياضة  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

هنأت الفنانة درة صديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت الفنانة ميريهان حسين صورة جديدة جريئة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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