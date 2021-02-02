على 3 مستويات.. برلماني يطالب بإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد

طالب النائب باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ولــ 3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهوريه كتنسيق حضارى ومعمارى.





وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه عقب القاء بيان وزارته اليوم، أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود اوتصميم موحد ودون اشراف يتسبب فى قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق فى ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيويه لخدمة اهالى تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الدينى التعريف بحرمة التعدى على الطرق العامه او الاستغلال السيئ لأراضى الدولة.





وأشار النائب أنه لا يوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الاراضى التابعه لوزارة الاوقاف بحيث تضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحيه واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك مؤكدا انه يتم تقدير بعض الاراضى مثلا باسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقيه ويرفض التقنين او السداد وهنا فن التفاوض فى الوصول الى نقطة اتفاق بما لايضيع مال الوقف اويجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق فى مصارفه الشرعية.