السكة الحديد: زودنا أعداد القطارات تنشيطا للسياحة الداخلية في فصل الشتاء

قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديد، إنه تم زيادة أعداد القطارات، سعيًا لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الشتاء، منوهًا بأن تم تشغيل أكثر من 8 قطارات، سواء للوجه البحري والوجه القبلي، كما أن الوزارة تعمل على التركيز للقطارات الجديدة في الوجه القبلي، وذلك لأن الوجه القبلي يكون بمثابة معمار السياحة الداخلية.

وتابع "رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديدية"، خلال حواره في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح قطارين أمس الساعة السادسة في أسوان، وحتى إنه سوف يستمر تشغيله خلال الفترة القادمة، كاشفا أن السكك الحديدية تقوم باستمرار افتتاح قطارات جديدة، وذلك ليتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين الركاب، كما أنه يتم القضاء على الازدحام خلال فترة كورونا.

وأضاف عيسى، أن كل القطارات وعرباتها المختلفة من قطار النوم والإسباني يتم تعقيمها من الداخل والخارج بكاملها بما فيها من كراسي ونوافذ والأرفف والأسقف والأرضيات ، مؤكدا أن عملية التطهير تتم بعد انتهاء كل رحلة وعلى مدار الـ 24 ساعة، موضحًا أن كل المحطات ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار إلى أن ارتداء الكمامة إجباري من كل العاملين والركاب وأصبح هناك توفر للكمامات للمواطنين الذين لا يرتدونها وتضاف على سعر التذكرة، معقبًا: "محدش هيدخل من غير كمامة".

وذكر أن المحطات الداخلية للسكك الحديد دائمًا توعي المواطنين بطريقة الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأنه يوجد لوحات إرشادية وتعليمات معلقة على كل الجدران.