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أخبار العالم

العراق يسجل 1135 إصابة بكورونا.. وشفاء 1210 حالات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:20 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.


وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1210 حالات للشفاء".


وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت 11 حالة جديدة".


وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن فرض الضرائب على الرواتب إجراء مؤقت. 


وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القرارات الادارية لا يمكن لها بالاساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عمومًا والمكلفين الحكوميين خصوصًا ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل او تراجع الى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفر من المائة او (ضريبة سالبة) أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها". 
 

وأشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن " القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر". 
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