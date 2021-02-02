هجوم حاد.. لقاحات كورونا تشعل أزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعربت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها الشديد لإجراءات تفتيش الاتحاد الأوروبي على حدود أيرلندا لمنع وصول اللقاحات إليها.





وأكدت المملكة المتحدة أن الثقة مع الاتحاد الأوروبي تتآكل واعتبرت أن المفوضية ارتكبت خطأ جسيما.





وأعادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إشعال المطالب بتحويل لقاحات فيروس كورونا التي تنتجها أكسفورد من المملكة المتحدة إلى الدول الأعضاء لتعويض نقص الإنتاج.





ويأتي ذلك بعد أن أثار الاتحاد غضبا بشأن التهديدات بتنفيذ عمليات تفتيش على حدود أيرلندا الشمالية لمنع وصول اللقاحات المنتجة في الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة - وهو أحد الشروط الرئيسية لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأبلغت الشركة البريطانية السويدية الاتحاد الأوروبي أنها لن تتمكن من توفير حوالي 40 مليون جرعة من لقاحها إلا بعد أن واجهت الشركة مشاكل في الإنتاج في مصانعها في هولندا وبلجيكا.



