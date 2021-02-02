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برلمان

رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:24 م
المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية، مؤكدا تخصيص الصفين الأولين للوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي والمخصصة اليوم لإلقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن أدائه خلال الفترة 2018- 2020.

وشهدت الجلسة مطالبة النواب بخفض تسعيرة إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة، ومنها النائب مصطفي ابو زيد، الذي شدد علي أهمية إعادة النظر في إيجار قيمة الفدان لاسيما وأنه يصل حاليا إلى 9 آلاف.

فيما انتقد النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، ضعف الفرش بالمساجد، قائلًا: كيف تقول الأوقاف للمواطنين وتحدثهم عن إقامة العدل، وهناك بند مثل فرش المساجد بالواسطة، ليس هناك عدل للأسف في مسألة توزيع الفرش"، بدوره دعا النائب علي بدر، إلي تعيين المكفوفين في وظيفة مقيمي شعائر الأوقاف كمساهمة مجتمعية منهم.

كذلك أكد النائب أحمد حمدي خطاب، علي أهمية مواجهة الفكر المتطرف لكن أيضا تحقيق توازن علي الجانب الأخر لاسيما وخطورة التغريب، مضيفًا: نرفض قهر وإجبار المرأة علي الزواج أو منعها من نيل حقها في الميراث لكننا أيضا مع الأخلاقيات والعفاف".

وأشار البرلماني، إلي أن هناك مجتمعات لا يحافظون على أركان الإسلام الحقيقة، مما يستوجب التفرق بين التطرف وصحيح الدين، مشددًا على أهمية تناول خطورة الرشوة والادمان والطلاق، ونبذ السخرية التي تشهدها السوشيال ميديا.

ودعا خطاب، لفتح دورات المياه بالمساجد، فضلا عن صلاه الجنازة داخل المساجد وليس التكدس خارجها.
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