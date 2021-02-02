برلماني: الأوقاف لديها أصول بـ 1.037 تريليون جنيه.. ونسبة العائد 1.5 % فقط

كشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه منذ عامين واللجنة تراجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصولها، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.





وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، ما يعادل 50% من ميزانية الدولة.









وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة عائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن تكون هناك وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.









وأشاد مصطفى سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تمت إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة.









وأوضح سالم أن هناك تعديات علي عقارات وأراضي وأصول الهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.









وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا :" هل هناك منحت حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول علي منح ما حجمها وكيف تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟".









وأكد سالم أن هناك عجزا في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك".









وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، لا يتم إحلال وتجديد إلا عدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، و لا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط".