"شباب الصحفيين": قطر تمول "العفو الدولية" لإصدار تقارير مفبركة عن أوضاع الإرهابيين بالسجون المصرية





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، ان منظمة العفو الدولية تعمل لصالح قطر والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية حيث اخترق الإخوان هذه المنظمة من خلال قيامهم بزرع الإخوانية ياسمين حسين والتي تعمل رئيسة قسم العقيدة وحقوق الإنسان في المنظمة والمسئولة عن التقارير المفبركة ضد مصر ومعها زوجها الإخواني وائل مصباح.









وأضاف طوالة ان المنظمة تجهز حاليا لإعداد تقارير مفبركة عن المحبوسين في قضايا إرهابية من جماعة الدم والخراب في إطار محاولاتهم اليائسة البائسة لتشويه مصر وتصدير صوره غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد تنفيذا لاجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.









وأشار رئيس الجبهة إلي ان مسئولي منظمة العفو الدولية كل يوم يخرجون علينا و يصدعوننا كذبًا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة ضد مصر فمرة يختلقون حكايات وهمية عن حقوق الإنسان ومرة أخرى عن أوضاع السجون ومؤخرا عن أوضاع الإرهابيين في السجون من أعضاء جماعة الإخوان الافاقين المخربين الذين قتلوا وحرقوا وسرقوا حيث تفرغوا للهجوم على الدولة المصرية .









وأوضح طوالة ان هذه المنظمة الممولة من قطر كلما تفشل في ملف ويكشفها ويفضحها الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سرعان ما تعود بملف آخر حتى أصبح الكذب والفبركة منهج عمل المنظمة ودستور حياة العاملين فيها.