زراعة النواب: الفلاح يأن حاليا من ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف

انتقد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ارتفاع قيمة إيجار أراضى الأوقاف، مشيرا إلى أن الفلاح يأن حاليا من ذلك، لاسيما مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، معقبا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).





وقال الحصري: الأهالى من أصحاب الأراضى الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين، نظرا للظروف التى يعانى منها الفلاح، متسائلا، لماذا لم تقرر هيئة الأوقاف، تخفيض القيمة الإيجارية مثلهم.





كما انتقد عضو مجلس النواب، المغالاه فى سعر المتر بأراضى الأوقاف فى مشروعات النفع العام، مشيرا إلى قيام الهيئة بتسعير مساحة فدان بمبلغ 8 مليون جنيه، لانشاء مدرسة.





كما طالب بضرورة تقنين أوضاع الأهالى المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى، بقرى الدقهلية مثل الزريقى والبقلية ومنشأة الإخوة، منتقدا قيام هيئة الأوقاف بتحديد سعر المتر لهم بقيمة وسعر اليوم، رغم انهم توارثوا تلك الأرض عن آبائهم وبنوا عليها منازلهم فى مساحات مائة متر.





وتساءل، كيف سيتم تنفيذ مشروع الرئيس السيسى بتطوير القرى، فى ظل عدم استقرار أوضاع أهالى تلك القرى وتهديدهم بالطرد منازلهم فى كل لحظة.