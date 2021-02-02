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محافظات

سفير غينيا بمصر يدعو غرفة الإسكندرية لحضور مؤتمر للاستثمار في بلاده

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
دعا سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا مجلس إدارة غرفة الإسكندرية؛ لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد عن 600 شخص من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة. 

جاء ذلك خلال استضافته بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية.

وأضاف أن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا؛ لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الأفريقية، مضيفًا أن الغرفة تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الأفريقية.
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