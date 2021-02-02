نائب لوزير الأوقاف: الفلاح مش لاقى ياكل.. وترك العقول فى القرى لجمعيات الإرهاب كارثة

أشاد النائب اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بأداء وزير الأوقاف واصفا إياه بالوزير المجتهد الذى غير شكل الوزارة بعد أن شاخت ودب فيها السوس.





وأضاف "أباظه" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إلقاء الوزير بيان وزارته أن الوزير ليس عنصر وحيد فى الوزارة وهناك مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة أمام وزارة الأوقاف وأهمها أن القرى المصرية لم تأخذ حقها فى التوعية بشكل جيد رغم أن تلك القرى والعزب والنجوع هى بالأصل الحضانة الحقيقة حيث يتخرج منها المهندس والطبيب والعامل وكل طبقات المجتمع ولا بد من الاهتمام بالتوعيه والإرشاد والنصح، حيث إن القرى لم تحصل على حقها فى التوعية وبذلك نمنح فرصه كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها أغراض إرهابية فى أن تتملك من العقول فى القرى مشددا على ضرورة التركيز فى ذلك الأمر.





وأضاف "أباظة" أن أجور خطباء المكافأة متدنية للغاية ولا بد من النظر فى أجور العاملين فى المساجد بشكل عام مطالبا بتخصيص اراضى فى قرية كفر الجراية التابعة للزقازيق للمنفعة العامة لإنشاء مركز شباب أو مدرسة وأوضح "أباظة" أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الفلاحين فى كل مراكز محافظة الشرقية وهى رفع إيجارات الأراضى الزراعية على الفلاحين حيث رفعت سعر إيجار القيراط إلى 400 جنيه فى حين أن الأراضى المجاورة والمملوكة للغير يتم تأجيرها بـ8500 جنيه للفدان مما يعد ظلما للفلاحين المعدمين.



