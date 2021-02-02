لا يوجد تنسيق بين الوزارات.. عماد خليل: تجديد الخطاب الديني نسمع عنه في الغرف المغلقة فقط

قال عماد خليل عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينى، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني نسمع عنه فى القاعات المغلقة فقط".





و سال عماد خليل في تعقيب له علي بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا.

وطالب عماد خليل وزير الأوقاف بحل الخلافات مع الوزارات الأخرى حول أراضى الأوقاف لاستفادة الأهالي فى القرى منها مشيرا إلى أن قرية فى بنى سويف مشروع الصرف الصحي بها معطل وبحاجة لقطعة ارض تمتلكها الأوقاف لكن الخلافات بين الوزارات أوقف المشروع.