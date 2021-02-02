برلماني: كنا ندخل المساجد ونشعر أننا كغرباء.. والأوقاف نجحت في استعادتها من مختطفيها

قال علي بدر، عضو مجلس النواب، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نجح في إعادة المساجد من مختطفيها، مضيفًا: "كنا ندخل المساجد ونشعر بأننا غرباء، لكن الوزير ساهم في عودة المساجد لنا بعد أن كانت مختطفة، كما نجح الوزير في مواجهة الفكر المتطرف وساهم في تصحيح المفاهيم، وكذلك في التصدي لبعض المشكلات المجتمعية بالتعاون مع الحكومة".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.





وقال علي بدر: "أوجّه الشكر لوزير الأوقاف علي هذه الحقائق، ونحن نمر بمرحلة البناء التي تحتاج إلى الجهد والعرق من الجميع".





وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بذلت جهد كبير في فرش المساجد، فلا يوجد مسجد في أي قرية وفرشه متهالك أو قديم.

وأوضح أن هناك بعض الأراضي تابع لهيئة الأوقاف المصرية، ونحتاج إليها في مشروعات المنفعة العامة، ولكن الهيئة ترفض، مطالبًا بحل تشريعي من خلال المجلس، مشيرًا إلي أن دور وزير الأوقاف علي الهيئة إشرافي وليس تنفيذي".





وقال : ان تخصيص الأرض لمشروعات النفع العام سيكون النفع والثواب، ولكن مجلس الإدارة مصمم على عدم التنازل عن الأراضي، والوزير لديه عذره فالوزير ساهم بالقدر المطلوب ولكن الرفض من مجلس إدارة الهيئة ولابد من حل تشريعي للهيئة للمساهمة في النفع العام.





وطالب بدر وزير الأوقاف تعيين المكفوفين كمقيمي شعائر في المساجد، لان الوزارة هي المفروضة تستوعب المكفوفين كمساهمة مجتمعية للوزارة.