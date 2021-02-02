ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: كنا ندخل المساجد ونشعر أننا كغرباء.. والأوقاف نجحت في استعادتها من مختطفيها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:33 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال علي بدر، عضو مجلس النواب، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نجح في إعادة المساجد من مختطفيها، مضيفًا: "كنا ندخل المساجد ونشعر بأننا غرباء، لكن الوزير ساهم في عودة المساجد لنا بعد أن كانت مختطفة، كما نجح الوزير في مواجهة الفكر المتطرف وساهم في تصحيح المفاهيم، وكذلك في التصدي لبعض المشكلات المجتمعية بالتعاون مع الحكومة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال علي بدر: "أوجّه الشكر لوزير الأوقاف علي هذه الحقائق، ونحن نمر بمرحلة البناء التي تحتاج إلى الجهد والعرق من الجميع".

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بذلت جهد كبير في فرش المساجد، فلا يوجد مسجد في أي قرية وفرشه متهالك أو قديم. 
 
وأوضح أن هناك بعض الأراضي تابع لهيئة الأوقاف المصرية، ونحتاج إليها في مشروعات المنفعة العامة، ولكن الهيئة ترفض، مطالبًا بحل تشريعي من خلال المجلس، مشيرًا إلي أن دور وزير الأوقاف علي الهيئة إشرافي وليس تنفيذي". 

وقال : ان تخصيص الأرض لمشروعات النفع العام سيكون النفع والثواب، ولكن مجلس الإدارة مصمم على عدم التنازل عن الأراضي، والوزير لديه عذره فالوزير ساهم بالقدر المطلوب ولكن الرفض من مجلس إدارة الهيئة ولابد من حل تشريعي للهيئة للمساهمة في النفع العام. 

وطالب بدر وزير الأوقاف تعيين المكفوفين كمقيمي شعائر في المساجد، لان الوزارة هي المفروضة تستوعب المكفوفين كمساهمة مجتمعية للوزارة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: افتتاح 508 مساجد في 3 أشهر وفرش 1200 آخرين بتكلفة 44 مليون جنيه

برلماني: وزير الأوقاف نجح في إدارة جميع ملفات الوزارة بكفاءة عالية

وزير الأوقاف: حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون إذن السلطات

رئيس البرلمان يطالب بحذف "رشوة مقنعة" من المضبطة

برلماني لـ وزير الأوقاف: مُلاك 23 فدانا يعانون من تعنت الهيئة

رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة

ترشيحاتنا

بعد ظهورها الجديد.. أبرز وأجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع (صور)

بعد إصابة نائبين.. حقيقة إصابة ثالث بـ كورونا عن الإسماعيلية

وقع للأهلي.. شوبير يكشف كواليس انضمام أسامة جلال لـ بيراميدز

كورونا يتوحش.. إعلان خطير عن سلالات الفيروس المتحورة

قتلت بطريقة بشعة.. تفاصيل وفاة شابة بعد إرشادها عن قاتل صديقتها

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا

بـ فستان جذاب.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام