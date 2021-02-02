برلماني يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير مساجد الشرابية والزاوية

طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة العمل على ترميم وصيانة المسجد، التى تعانى من التصدعات وتحتاج الى ترميمات، خاصةً أن هذا التوقيت مناسب لعمل كل الترميمات بالمساجد فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا وعدم اذدحام المساجد خاصة مساجد الشرابية والزاوية الحمراء والتي تحتاج لمزيد من الدعم والتطوير .





واشار " وطني " بحسب بيان، الثلاثاء، إلى أن المتتبع لمراحل تَكَوُّين جيل ناضج في العالم الإسلامي يدرك تمام الإدراك بأن الكتاتيب تراث تناقلته الأجيال ويجب الحفاظ عليه بصور وأشكال مختلفة عبر مئات السنين، سواء أكان تعليمًا عبر الكتاتيب والزوايا القرآنية او المساجد .





واوضح " عضو مجلس النواب " ان وزارة الأوقاف من الوزارات التي تتميز بوضع مالي جيد مطالبا بتحسين الأحوال المادية للعاملين بالأوقاف، خاصة امام المسجد ومقيم الشعائر والعامل داعيا إلي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام وأن يتم التعامل معهم بأفكار خارج الصندوق خاصة أن الإمكانيات المادية متوفرة بالوزارة.





وتابع النائب ان هناك تجاهل بشكل غير مرضى لدورات المياة الخاصة بالمساجد مطالبا بضوررة النظر الى فتحها واعادة تطويرها بشكل يرضى المصلين حتى لا تصبح مصدرا للوباء .



