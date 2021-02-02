ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير مساجد الشرابية والزاوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:53 م
وزير الاوقاف محمد
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة العمل على ترميم وصيانة المسجد، التى تعانى من التصدعات وتحتاج الى ترميمات، خاصةً أن هذا التوقيت مناسب لعمل كل الترميمات بالمساجد فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا وعدم اذدحام المساجد خاصة مساجد الشرابية والزاوية الحمراء والتي تحتاج لمزيد من الدعم والتطوير .

واشار " وطني " بحسب بيان، الثلاثاء، إلى أن المتتبع لمراحل تَكَوُّين جيل ناضج في العالم الإسلامي يدرك تمام الإدراك بأن الكتاتيب  تراث تناقلته الأجيال ويجب الحفاظ  عليه بصور وأشكال مختلفة عبر مئات السنين، سواء أكان تعليمًا عبر الكتاتيب والزوايا القرآنية او المساجد .

واوضح " عضو مجلس النواب " ان وزارة الأوقاف من الوزارات التي تتميز بوضع مالي جيد مطالبا بتحسين الأحوال المادية للعاملين بالأوقاف، خاصة امام المسجد ومقيم الشعائر  والعامل داعيا إلي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام وأن يتم التعامل معهم  بأفكار خارج الصندوق خاصة أن الإمكانيات المادية متوفرة بالوزارة.

وتابع النائب ان هناك تجاهل بشكل غير مرضى لدورات المياة الخاصة بالمساجد مطالبا بضوررة النظر الى فتحها واعادة تطويرها بشكل يرضى المصلين حتى لا تصبح مصدرا للوباء .

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا

بـ فستان جذاب.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام