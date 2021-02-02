برلماني يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير مساجد الشرابية والزاوية

طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة العمل على ترميم وصيانة المسجد، التى تعانى من التصدعات وتحتاج الى ترميمات، خاصةً أن هذا التوقيت مناسب لعمل كل الترميمات بالمساجد فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا وعدم اذدحام المساجد خاصة مساجد الشرابية والزاوية الحمراء والتي تحتاج لمزيد من الدعم والتطوير .
واشار " وطني " بحسب بيان، الثلاثاء، إلى أن المتتبع لمراحل تَكَوُّين جيل ناضج في العالم الإسلامي يدرك تمام الإدراك بأن الكتاتيب تراث تناقلته الأجيال ويجب الحفاظ عليه بصور وأشكال مختلفة عبر مئات السنين، سواء أكان تعليمًا عبر الكتاتيب والزوايا القرآنية او المساجد .
واوضح " عضو مجلس النواب " ان وزارة الأوقاف من الوزارات التي تتميز بوضع مالي جيد مطالبا بتحسين الأحوال المادية للعاملين بالأوقاف، خاصة امام المسجد ومقيم الشعائر والعامل داعيا إلي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام وأن يتم التعامل معهم بأفكار خارج الصندوق خاصة أن الإمكانيات المادية متوفرة بالوزارة.
وتابع النائب ان هناك تجاهل بشكل غير مرضى لدورات المياة الخاصة بالمساجد مطالبا بضوررة النظر الى فتحها واعادة تطويرها بشكل يرضى المصلين حتى لا تصبح مصدرا للوباء .