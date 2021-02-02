موجز التوك شو | أستاذ تغذية علاجية تكشف بعض فوائد البصل لجسم الإنسان.. هكذا ينتقل إليك فيروس نيباه الأشد خطورة من كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين ونعرض لكم أبرزها :



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مراسم الاستقبال الرسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الكونغو الديمقراطية الاتحادية، فليكس تشيسكيدى، بالموسيقى العسكرية والعرض العسكري.





قال الفنان هشام إسماعيل، إنه كان يعمل فى احد البنوك قبل الدخول فى مجال الفن، وقرر التفرغ للعمل فى مركز الابداع لكى يحقق حلمه فى الدخول لعالم الفن، موضحًا أنه قدم على اجازة لمدة سنة لكى يحقق حلمه.





عرضت فضائية "سكاي نيوز"، تقريرا حول قرار عودة فرض القيود على الطيران الكويتي، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن كانت قد اتخذت الدولة إجراءتها في زيادة سعة المسافرين بالرحلات .





رض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن رأي المواطنين في قانون تنظيم انتظار السيارات وعمل السايس، وقال احد قائدي السيارات: "الصف الثاني بيضايقني والسيّاس".





قالت الدكتورة مني عبدالمطلب، أستاذ التغذية العلاجية، إن تناول قطعة صغيرة من البصل تعمل على وجود مناعة قوية داخل جسم الانسان، منوها إلى يمكن تناول البصل من خلال أي طريقة سواء كانت على طبق سلطة خضراء أو طبق تونة، ولكنها يجب أن تكون طازجة حتى يتم المحافظة على نسبة الاكسدة، والمواد الغذائية غير المصنعة.





تعد "خفافيش الفاكهة " أحد سلالات الخفافيش ، والتي تنتمي لعائلة خاصة ، تستهدف الطيران لمسافات تصل إلى 100 كم ، ، للبحث عن الفاكهة .





أفادت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مستمر حتى غدا الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة بحوالي من 3 الي 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 26 درجة.





قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الاستخباري، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى أن الرئيس وجه كلمة للوفود المشاركة يؤكد فيها أهمية التعاون وتفعيل المنتدى العربى الاستخبارى.





عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، موهبة خاصة تتمتع بها فتاتان من أسيوط بصعيد مصر، هما آية وأسماء بعد عاشتا طفولتهما معًا وارتبطتا ببعضهما البعض بخيط لم تقطعه سنوات الغربة حين سافرت آية للمملكة العربية السعودية مع أسرتها لعمل والدها، ثم عادت آية إلى أرض مصر لتلتحق بكلية الهندسة جامعة أسيوط بينما التحقت صديقة طفولتها أسماء بكلية التربية، وأخيرًا التقت الصديقتان مرة أخرى لتُخططا مستقبلًا مُشتركًا حيث جمعتهما موهبة واحدة وهي الرسم على الخشب باستخدام المسامير والخيوط لإخراج لوحات مُبهرة.