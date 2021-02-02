فعال بنسبة 92%.. لقاح كورونا الروسي يثبت نتائج مبهرة خلال تجربته

تشير نتائج التجارب المبكرة إلى أن لقاح فيروس كورونا الروسي فعال، بنسبة 92 في المائة في منع ظهور أعراض المرض.









ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت الأعراض على 16 شخصا فقط من أصل 16500 شخص تلقوا جرعة من جرعتين - لقاح يطلق عليها اسم سبوتنيك في ، بينما لم يتوف أحد من المرض أو احتاج إلى العلاج في المستشفى.









وأشارت الصحيفة إلى أنه في تعزيز كبير لطموحات التحصين في روسيا ، وجد أن اللقاح فعال بنسبة 74 في المائة في منع فيروس كوفيد بعد جرعة واحدة فقط.









للمقارنة ، فإن لقاح جامعة أكسفورد فعال بنسبة 70 في المائة تقريبًا في منع ظهور أعراض كوفيد بعد جرعتين ، في حين أن فعالية لقاحات Pfizer و Moderna تبلغ 95 في المائة، لكن المقارنة المباشرة لنتائج التجارب التي أجريت في بلدان مختلفة أمر صعب لأن طرق ومعايير التجارب تختلف.









كان سبوتنيك في ، الذي سمي على اسم أقمار الفضاء السوفييتية السابقة ، محل جدل منذ أن أعطى فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لموافقته على الاستخدام الشامل في روسيا في أغسطس الماضي قبل إجراء أي تجارب بشرية، لكن لم يتم إطلاق تعميم اللقاح في جميع أنحاء البلاد.



