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منوعات

بسبب العناد.. اختفاء سائح بريطاني بأحد شواطئ البحر الكاريبي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:43 م
اختفاء سائح بريطاني
اختفاء سائح بريطاني في أحد شواطىء البحر الكاريبي
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يارا زكريا
اختفي سائح بريطاني يبلغ من العمر 61 عامًا بعد أن جرفته المياه قبالة ساحل باربادوس، أحد شواطىء البحر الكاريبي من منطقة سانت جيمس بالولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية حذر الناس السائح المسن من دخول البحر لوجود خطورة بسبب الطقس في هذا اليوم، لكنه عاند في جميع الأحوال، ولم يطفو على السطح بعد أن ضربته موجة كبيرة.  

وذكرت التقارير المحلية أن السائح البريطاني مفقودًا حتى الآن على الرغم من بحث الشرطة وخفر السواحل عنه في كل من البر والبحر.

وأفاد مصدر في الشرطة المحلية للصحيفة: «كان الرجل على الشاطئ قبل أن يدخل المحيط في النهاية علمًا أنه لم يستمع لنصائح السكان المحليون». 

وأضاف المصدر: «كان البحر متقلبًا للغاية وقيل للرجل إنه لا ينبغي أن يغوص في الماء، لكنه تجاهل التحذيرات على مسؤوليته الشخصية».
بسبب العناد.. اختفاء سائح بريطاني بأحد شواطئ البحر الكاريبي
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