نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بعدد من المشروعات و المؤسسات الخدمية بمركز قوص

أجري حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة قوص، تفقد خلالها عددًا من المشروعات و المؤسسات الخدمية لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها اللواء خالد فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

بدأ نائب المحافظ، جولته بتفقد مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة مدخل المدينة حيث تفقد أعمال الرصف التي يجري تنفيذها، موضحًا أن الطريق يبلغ طوله ٥ كم بتكلفة مالية تصل إلى ٥ ملايين جنيه، مؤكدًا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة المقررة في عمليات الرصف، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية بمراجعة موقف الإنارة و عمل البلدورات على جانبي الطريق والبدء في تشجير المدخل لإضفاء المظهر الجمالي على مدخل المدينة.

وتفقد نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، حيث تابع مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها، وأثنى على فكرة ربط المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية بالمركز التكنولوجي الرئيسي بالمدينة الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط من على المركز الرئيسي، فضلًا عن توفير أعباء الانتقال على المواطنين، موصيًا العاملين بالمركز بحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.

كما شملت الجولة المرور على مخبز المدينة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للأهالي، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، وراجع الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، موجهًا بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وواصل جولته بالمدينة بتفقد الوحدة القروية والوحدة الصحية بقرية خزام، و استمع إلى عدد من مطالب أهالي القرية والتي وعد بدراستها وحلها مع الجهات المعنية، مؤكدًا لهم أن القرى المصرية سوف تشهد طفرة َملموسة على كافة الأصعدة و بكافة الخدمات وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية ١٥٠٠ قرية من قري الريف المصري.

واختتم نائب المحافظ، جولته بتفقد قرية الظهير الصحراوي بقرية العقب المقامة على مساحة ٥٠٠ فدان و التي تضم ١٠٠ منزل و مجمع للخدمات مكون من وحدة صحية ومكتب بريد و مخبز ومدرسة تعليم أساسي، و يمثل هذا الجزء ٣٠٠ فدان من إجمالي المساحة، فيما تم توزيع الـ ٢٠٠ فدان الأخرى على أهالي القرية، بواقع ٢ فدان لكل أسرة تم تسليمها لأهالي القرية لزراعتها تشجيعا من الدولة لهم بهدف خلق نوع من التنمية المستدامة بالقرية.







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