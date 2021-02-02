علي صبري أمينا عاما لجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 202 لسنة 2021م، بتكليف الدكتور علي صبري عبد الله سليمان؛ للقيام بتسيير أعمال وظيفة أمين عام جامعة كفر الشيخ، لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.





جدير بالذكر أن الدكتور علي صبري، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس تجارة، وحاصل على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، في يوليو عام 2019م، في الأنشطة الطلابية وتنمية الأمن الفكري لطلاب الجامعات.





وكان "صبري"، قد تدرج في المناصب الإدارية بالجامعة، حيث تولى مدير إدارة البيئة بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، ثم مديرًا لإدارة الأسر والاتحادات الطلابية .





وذلك حتى وصل إلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، قبل صدور قرار رئيس الجامعة الأخير له بتكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام الجامعة.